A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ampliou nesta segunda-feira (22) a liberação de produtos da Ypê e autorizou a comercialização e o uso de detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026.\nSegundo o órgão, a nova liberação foi possível porque a empresa apresentou laudos com resultados satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes fabricados entre janeiro e fevereiro deste ano. Com isso, permanecem suspensos apenas os produtos dessas categorias produzidos até 31 de dezembro de 2025.\nA agência também informou que a empresa fará o recolhimento voluntário dos lava-roupas líquidos com final de lote 1 produzidos até 31 de março deste ano, mas não informou o motivo de continuarem suspensos. A Ypê não informou como irá recolher os produtos.