A mudança nas regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) virou motivo de incerteza para o setor no Tocantins. As alterações foram anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no início de dezembro prometendo modernizar o processo e retirar a obrigatoriedade de os alunos passarem por uma autoescola.\nNo Tocantins, segundo dados do Departamento de Trânsito (Detran), mais de 20 mil novas habilitações são emitidas por ano.\n2023 - 25.102 emissões\n2024 - 26.095 emissões\n2025 - 27.812 (dados até 4 de dezembro de 2025)\nA nova resolução anunciada pelo Contran, que deve afetar principalmente os processos para primeira habilitação, ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União (DOU). Depois disso, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) deverá regulamentar a aplicação das novas regras.