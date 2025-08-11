A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) elevou para 6,3% a projeção de aumento médio na conta de luz dos brasileiros em 2025. A nova estimativa é quase o dobro da anterior, feita em março, quando a agência esperava alta de 3,5%.\nA alta, segundo a agência, foi provocada pela elevação de gastos da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) que custeia subsídios e o custo de geração de energia em sistemas isolados da rede de transmissão.\nA agência afirmou que a nova projeção considera o orçamento aprovado para a CDE em julho, de R$ 49,2 bilhões. O valor supera em R$ 8,6 bilhões a projeção inicial feita pela Aneel, com aumentos principalmente nos subsídios à geração distribuída de energia (mais R$ 2,6 bilhões) e a usinas a diesel e carvão (R$ 2,3 bilhões).\nHouve alta também na projeção de gasto com o rateio da tarifa social de energia, que ficou R$ 1,1 bilhão mais alto com a isenção da conta de luz à baixa renda implantada pela MP 1.300, editada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em junho. O governo espera compensar esse feito com a redução dos subsídios a renováveis e a abertura do setor à competição.