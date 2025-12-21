A poucos dias do Natal, a gerente de uma loja de bijuterias que importa produtos da China, Elaine da Silva, 44, se espanta com o quanto os produtos vieram mais baratos neste ano.\n"Os braceletes, por exemplo, mesmo com muita procura, estão por R$ 30, preço bem menor do que no ano passado. Vendíamos por R$ 80", lembra.\nAs barganhas da loja onde ela trabalha, na região da rua 25 de Março, em São Paulo, refletem o forte crescimento das importações de produtos chineses de baixo valor neste ano, em um movimento impulsionado pelas tarifas impostas por Donald Trump ao gigante asiático.\nO encarecimento do envio dos produtos aos Estados Unidos fez a China desviar parte do seu comércio para mercados consumidores de grande porte, como o Brasil.\nUm exemplo é o fato de compradores brasileiros terem importado 26,6% a mais em quilos de bijuterias como as vendidas por Elaine no acumulado do ano até novembro, segundo dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio).