A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) afirma que o aumento de 54,6% no preço do Querosene de Aviação (QAV), anunciado pela Petrobras nesta quarta-feira (1º), terá grandes impactos para o setor. Segundo a entidade, somado ao aumento de 9,5% em março, o combustível agora representa 45% dos custos operacionais das companhias aéreas. Antes, esse percentual era de 33%.\nA medida tem consequências severas sobre a abertura de novas rotas e a oferta de serviços, restringindo a conectividade do país e a democratização do transporte aéreo", disse em nota a entidade que representa Azul, Boeing, Gol, Gollog, Latam, Latam Cargo, Rima, Sideral e Total Express.\nNa mesma nota, a entidade defendeu a implementação de mecanismos que permitam diminuir os impactos do aumento do QAV, mas não comentou o programa de parcelamento do reajuste anunciado pela Petrobras nesta quarta.