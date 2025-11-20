A Alemanha anunciou nesta quarta-feira (19) que pretende investir 1 bilhão de euros no fundo criado pelo Brasil para remunerar os países pela preservação de florestas em países em desenvolvimento. Com isso, já são cinco países patrocinadores. O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, teve reunião com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belém no começo do mês durante a Cúpula do Clima, que reuniu chefes de Estado e de governo e antecedeu a COP30, a conferência sobre mudança climática da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente do Brasil voltou a Belém nesta quarta-feira (19) para debater os temas da cúpula.\nDurante a passagem pelo Brasil, Merz frustrou expectativas ao deixar de anunciar valores ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Ele apenas repetiu que a Alemanha investiria um montante “substancial” no mecanismo. O governo brasileiro tem como objetivo levantar US$ 25 bilhões de países, além de US$ 100 bilhões de investidores. O dinheiro é aplicado em rendimentos que geram dinheiro tanto para quem aplica como para os países que preservarem suas florestas.