Depois do feriado de Tiradentes, que rendeu folga prolongada para muitos brasileiros, o próximo descanso nacional será na sexta-feira da semana que vem (1º), quando é comemorado o Dia do Trabalho.\nOs trabalhadores não vão ficar muito tempo sem folgas em 2026, ano com o maior número de feriados em dias úteis da última década. Pouco mais de um mês após o 1º de Maio, o país comemora o Corpus Christi, que, apesar de considerado ponto facultativo nacional, garante o descanso para boa parte dos estados brasileiros.\nAqueles que trabalham em dias de feriado —como no caso dos trabalhadores essenciais nas áreas de saúde, transporte, segurança, indústria e serviços funerários— têm direito a folga compensatória ou pagamento em dobro, conforme a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).\nA regra não se aplica aos trabalhadores sob escala 12x36, pois a remuneração já inclui o pagamento de feriados e descanso semanal remunerado.