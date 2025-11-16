O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste sábado (15) que a decisão de Donald Trump de reduzir tarifas sobre a importação de carne bovina, tomate, café e banana fez subir de 23% para 26% o valor das exportações brasileiras para os Estados Unidos livre de tarifas extras.\nO cálculo apresentado por Alckmin considera a balança de exportações para os EUA no último ano, que alcançou cerca de US$ 40 bilhões. O aumento desse percentual se deve, em maior parte, à retirada das alíquotas para o suco de laranja.\nDe acordo com o vice-presidente, pouco mais de US$ 10 bilhões das exportações brasileiras devem ficar sem as tarifas adicionais impostas pela gestão Trump. Isso não significa que os produtos ficam com tarifa zero, porque pode haver tarifas antigas já cobradas, menores que as aplicadas pelo atual presidente americano.