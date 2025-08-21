O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD) afirmou nesta quarta-feira (20) que o Brasil vai insistir na negociação comercial com os Estados Unidos contra o tarifaço de 50%.\n"Vamos continuar negociando permanentemente", disse em entrevista à jornalista Miriam Leitão, na GloboNews. "O Brasil está sendo injustiçado. Temos que separar questões de natureza político-partidária e do Judiciário. No Estado de Direito, os poderes são separados".\nO vice-presidente admitiu que a última conversa com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, ocorreu há algumas semanas, mas insiste no diálogo entre as áreas técnicas.\nEle reafirmou que não há justificativa para a taxação e disse que o Brasil está entre os únicos países do G20, que reúne as maiores economias do mundo, com quem os EUA têm superávit, ao lado do Reino Unido e da Austrália.