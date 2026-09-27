A AGU (Advocacia-Geral da União) defendeu no STF (Supremo Tribunal Federal) que a internet no celular seja mantida mesmo com o esgotamento de franquia de dados móveis no período entre 72 horas antes das eleições deste domingo (4) e 24 horas depois do pleito.\nA manifestação aconteceu em ação proposta na corte pelo PV (Partido Verde) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.\nA medida "visa proteger a participação política e a garantia de acesso à informação neutra e apurada", disse, em nota, a AGU. "O direito à informação integra as condições necessárias para que o eleitor forme sua vontade de maneira autônoma e exerça plenamente seus direitos políticos", acrescentou.\nO órgão argumentou que a disponibilidade de internet permite "consultar informações oficiais, verificar a veracidade de notícias e informações recebidas, esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral e acessar os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral".