Os três grandes setores da economia brasileira mostraram crescimento no PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre de 2026, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nNa comparação com os três últimos meses de 2025, o IBGE destacou o avanço da agropecuária, que foi de 2%, acima dos verificados na indústria (1%) e nos serviços (0,5%). A economia, em termos gerais, cresceu 1,1%.\nA agropecuária teve a maior alta desde o primeiro trimestre do ano passado, quando o setor teve forte expansão de 15,8%. O primeiro trimestre é o período do ano que concentra o impacto da safra de grãos no PIB.\nA agropecuária, a indústria e os serviços integram o cálculo do indicador pela ótica da oferta. O principal setor é o de serviços, que responde por cerca de 70% do PIB.