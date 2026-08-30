A produtividade brasileira mudou de endereço. O motor do ganho de eficiência do país não roda mais nos tradicionais polos industriais, mas no interior do Brasil --empurrado pela força do agronegócio no Centro-Oeste e pelo avanço sobre novas fronteiras agrícolas, onde a desigualdade social também diminui.\nEssa engrenagem vai muito além do campo. O agro converteu-se no catalisador de uma vasta rede econômica: irriga o transporte, o comércio, a construção civil, a tecnologia, o crédito e o setor de serviços --responsável por cerca de 70% da economia nacional--, além de alimentar diretamente as cadeias industriais.\nQuase 70% da produção agrícola nacional abastece a indústria de alimentos, que se tornou uma espécie de "supermercado" global, entre as maiores do mundo. O agro brasileiro é líder em produtividade.