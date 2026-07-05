Brasil e Noruega se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo em um confronto que já aconteceu quatro vezes antes --com duas vitórias norueguesas e dois empates. Fora de campo, o retrospecto é ainda mais desigual: o pequeno país escandinavo tem um PIB (Produto Interno Bruto) per capita quase nove vezes maior que o brasileiro.\nSegundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), o PIB norueguês é de US$ 599,41 bilhões, enquanto o do Brasil é de US$ 2,64 trilhões. A diferença de tamanho populacional explica parte da distância, são 5,66 milhões de noruegueses contra 214,08 milhões de brasileiros, uma população mais de 37 vezes maior. O PIB per capita norueguês chega a US$ 105,88 mil, enquanto o brasileiro é de US$ 12,31 mil.\nMartin B. Holm, professor de economia da Universidade de Oslo, afirma que os pilares dessa riqueza são, há décadas, o petróleo e o gás natural, responsáveis por cerca de 20% a 25% do PIB do país.