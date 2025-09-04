As ações do BRB (Banco de Brasília) despencam 14% na manhã desta quinta-feira (4) após o BC (Banco Central) recusar a compra do Banco Master. Por volta das 11h, os papéis do banco caem 14,12%, cotados a R$ 9,85.\nO BC (Banco Central) indeferiu na quarta-feira (3) o perímetro de compra do Master pelo estatal BRB , segundo apurou a Folha de S.Paulo com pessoas próximas à operação.\nEntidade investigada pela PF em fraude do INSS recebe dinheiro de emendas por meio de ONG\nMega-Sena: Aposta de Paraíso do Tocantins leva mais de R$ 81 mil em sorteio\nSupermercados não são obrigados a fornecer sacolas, decide STF\nTanto o Master quanto o BRB solicitaram acesso aos argumentos que embasaram a decisão do BC.\nO anúncio do acordo com o BRB, no final de março, agitou o sistema bancário por colocar holofotes na relação de lideranças políticas do centrão com Daniel Vorcaro (dono do Master) e nas suas operações arriscadas com precatórios e CDBs (Certificados de Depósitos Bancários).