O Dia do Senhor do Bonfim, comemorado em 15 de agosto, é uma data religiosa marcada por romarias, promessas sendo cumpridas e momentos de fortalecimento da fé para os católicos. A partir de 2025, essa data também será marcada por um feriado estadual pela primeira vez.\nVeja vídeo do Bom dia Tocantins: Tropeiros saem de Palmas rumo a Natividade para tradicional Romaria do Senhor do Bonfim\nApós tramitar na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram o feriado para a data, que rememora a tradição do Senhor do Bonfim no Tocantins desde o século XVIII até os dias atuais.\nCom a aprovação na Assembleia, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou o texto que se transformou na Lei nº 4.509, de 25 de setembro de 2024. O feriado terá início neste ano.\nNo texto, a justificativa para transformar a data tão significativa para os tocantinenses é a valorização das tradições religiosas e culturais do Estado; a promoção da integração sociocultural das comunidades locais; e o fomento ao segmento do turismo religioso como meio de interação e desenvolvimento social e de valorização do patrimônio cultural do Estado.