Duas mulheres são presas por suspeita de tráfico de drogas em Araguatins A PM ainda informou que as informações, levantadas pela a ALI, apontaram que a mulher de 24 anos, estaria realizando a entrega de entorpecentes já negociado com os usuários

Duas mulheres, uma de 24 anos de idade e a outra de 40 anos, foram presas nesta sexta-feira, 8, em Araguatins, norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), elas são suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme a corporação, a ação contou com levantamento feito pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 9º Batalhão da PM (9º BPM), que ac...