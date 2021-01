Deputado Célio Moura passa por nova cirurgia neste sábado, 9 A previsão é que o procedimento dure em torno de 6 horas e termine por volta das 13h

O deputado federal Célio Moura (PT-TO) entrou para o centro cirúrgico neste sábado, 9, às 6 horas, para fazer duas cirurgias do ombro e dos tornozelos. A previsão é de que a cirurgia terá duração de 5 a 6 horas. Desta forma, o procedimento deve terminar por volta das 13h deste sábado. Conforme a assessoria de imprensa do parlamentar, no final da tarde o hospital deve d...