O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nomeou novos secretários de Estado, dirigentes e ocupantes de cargos estratégicos da administração estadual.\nAs nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (12). Entre os novos titulares está Katiuscya Alves Barbosa Chaves, que assume a Secretaria de Estado da Governadoria. A Secretaria da Saúde (SES) passa a ser comandada por Carlos Felinto Júnior, enquanto a Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) terá como titular Hélio Pereira Marques.\nO governador também nomeou José Anibal Rodrigues Alves Lamattina como vice-presidente-executivo do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Para a Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Joaquim Maia Leite Neto foi designado vice-presidente-executivo.\nNa área urbana e regional, Ubiratan Carvalho Fonseca assume a Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional. Já Cleizenir Divina dos Santos foi nomeada secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social.