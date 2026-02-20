-Vídeo ultrapassagem Wanderlei Barbosa (1.3376932)\nO governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi registrado cometendo uma infração de trânsito gravíssima durante a gravação de um vídeo para anunciar obras na rodovia no estado. As imagens publicadas na rede social do governador nesta sexta-feira (20), mostram o chefe do executivo realizando uma ultrapassagem sobre faixa amarela contínua enquanto atravessava a ponte sobre o Rio Tocantins, nas proximidades de São Salvador do Tocantins.\nNo veículo, também estavam o presidente da Assembleia Legislativa (Aleto), Amélio Cayres (Republicanos), e o vereador Marilon Barbosa (Republicanos). Pelas imagens, é possível observar que ambos os passageiros não utilizavam o cinto de segurança no momento do registro.\nDurante o vídeo, Barbosa destaca o investimento de R$ 18 milhões para a reconstrução de trechos viários entre São Salvador e Palmeirópolis. “Vamos deixá-la reconstruída e pronta para o uso”, afirmou o governador no registro.