O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), definiu novos nomes para três secretarias do governo estadual após a saída dos titulares. As nomeações constam no Diário Oficial do Estado nº 7.033, publicado na noite desta segunda-feira (6), e integram mudanças no primeiro escalão da gestão.\nAs alterações atingem áreas consideradas estratégicas e seguem, segundo o governo, critérios técnicos com foco na continuidade das políticas públicas e na eficiência administrativa.\nFlávio Bolsonaro se reaproxima de Malafaia, atrai novas congregações e amarra apoio evangélico\nZé Nagru assume prefeitura de Colinas após renúncia de Kasarin para disputar vaga na Aleto\nSecretários da Prefeitura de Palmas pedem exoneração antes de prazo eleitoral\nNa área de articulação governamental, Thiago Batista Pinheiro Melo assume a Secretaria Extraordinária de Ações Governamentais.