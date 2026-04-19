Casal vivia relacionamento há quatro anos; após a morte de Guilherme Pedroza, noiva publicou carta de despedida (Reprodução/Instagram de Júlia Brandão)\nDias após a morte do empresário e engenheiro Guilherme Pedroza, em Gurupi, a noiva dele, Júlia Brandão, publicou uma carta nas redes sociais em que relembra a relação construída ao longo de quatro anos e descreve a dor da despedida. A mensagem ganhou repercussão entre amigos e familiares.\nNo texto, Júlia relata a dificuldade de escrever após a perda e descreve o momento como um dos mais dolorosos da vida. “Desde o dia em que você se foi não tive forças para escrever, e hoje escrevo essa carta com o coração dilacerado”, escreveu.\nAo longo da mensagem, ela relembra características pessoais de Guilherme e destaca o momento que ele vivia.\nVocê estava no seu melhor momento, na sua carreira, no seu espiritual, na sua vida pessoal, você estava voando”, diz outro trecho.