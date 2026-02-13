-VÍDEO: Vizinhos organizam 'chá de galinha' para lavradora que perdeu criação em ataque de cães (1.3374037)\nO que começou como uma manhã de tristeza em uma comunidade rural terminou em um gesto coletivo de carinho e solidariedade. Moradores de Nova Fátima, distrito localizado entre Aparecida de Goiânia e Hidrolândia, na região metropolitana da capital, organizaram um 'chá de galinha' para ajudar a lavradora Percília Cruvinel, que perdeu 45 aves e o cachorro de estimação após um ataque de cães no final do ano passado.\nConforme contou Percília à TV Anhanguera, ao acordar para preparar o café, ela encontrou o cachorro, Pretinho, sem vida no quintal. Em seguida, ao abrir o galinheiro, percebeu que as galinhas também tinham sido atacadas.\nSegundo ela, o choque tomou conta da família e rapidamente mobilizou os vizinhos. Sensibilizada com a situação, a amiga Selma Maria de Sousa decidiu organizar uma surpresa: cada morador levaria uma galinha para ajudar a reconstruir a criação. O convite foi feito e compartilhado em grupos de mensagens da comunidade.