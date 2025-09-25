Um homem de 33 anos foi encontrado morto dentro da própria casa em Araguaína, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, um vizinho teria acionado a polícia após encontrar o corpo da vítima.\nO caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no setor Universitário. A identidade da vítima não foi informada.\nDe acordo com a PM, quando chegaram ao local, os militares encontraram o corpo da vítima. Uma faca localizada na casa foi apreendida.\nHomem ajuda amiga da prima e tem carro queimado pelo ex dela\nFalta de água na capital leva prefeitura a multar BRK em mais de R$ 195 mil\nAinda segundo a polícia, o caso foi registrado como homicídio. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realizar os procedimentos legais e o caso será investigado pela Polícia Civil.\nO JTo solicitou mais informações sobre o crime para a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.