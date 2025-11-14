Laislany da Silva Rabelo, estava grávida de seis meses; o marido dela, Carlos Henrique Cândido Gomes, também foi morto a tiros (Reprodução/Instagram Laislany e Divulgação/Polícia Civil)\nO vizinho suspeito de matar um casal por conta de uma briga por dinheiro em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, está sendo procurado pela Polícia Civil. Segundo a PC, o suspeito tinha uma parceria com Carlos Henrique Cândido Gomes, de 32 anos, na construção de casas populares, e uma desavença financeira entre eles seria o motivo do crime.\nApós dias intensos e árduos de trabalho, a equipe do GIH, através de provas periciais, trabalho investigativo de campo, oitiva de testemunhas e um trabalho de inteligência, conseguiu identificar que o autor dos disparos e responsável pelo crime foi o próprio vizinho da frente. O contexto envolvido está relacionado a uma relação comercial existente entre o autor e a vítima. Eles tinham uma convivência familiar, inclusive com um frequentando a residência do outro com bastante frequência”, disse o delegado João Rafael.