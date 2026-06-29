-enfermeira_bets_marido (1.3426627)\nA enfermeira Raquel Maria, viúva do tenente da Polícia Militar de Goiás Danilo Lopes Negrão, de 41 anos, explicou que só descobriu a dívida de quase R$ 1 milhão após encontrar uma planilha no computador do marido. O oficial morreu em setembro de 2023 após enfrentar uma grave depressão desencadeada pelo vício em apostas esportivas, as chamadas bets.\nDepois de alguns dias, eu fui analisar o computador e vi uma planilha com os nomes das pessoas com quem ele tinha pegado dinheiro emprestado. Amigos e alguns agiotas. E pegou empréstimo com banco também", detalhou a viúva em vídeo.\nRaquel Maria publicou um vídeo nas redes sociais na última quarta-feira (24). Emocionada, a enfermeira relatou como o vício destruiu a vida do marido, a quem descreveu como uma "pessoa admirável, honrada e um bom pai de família". Segundo ela, Danilo começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022.