A enfermeira que divulgou um vídeo relatando como perdeu o esposo em razão do vício que ele adquiriu em apostas esportivas contou que ele acumulou dívidas de quase R$ 1 milhão com amigos, bancos e até agiota. Em entrevista ao g1, a enfermeira Raquel Maria de Oliveira Negrão detalhou o impacto financeiro vivido pela família na época em que o policial militar Danilo Lopes Negrão lidava com o transtorno.\nDanilo morreu em setembro de 2023. Segundo Raquel, o vício começou em dezembro, durante a Copa de 2022.\nA moradora de Goiânia conta que, quando o marido morreu, ela ficou se perguntando o porquê de ele ter feito aquilo.\nDepois de alguns dias, eu fui analisar o computador e vi uma planilha com os nomes das pessoas com quem ele tinha pegado dinheiro emprestado. Amigos e alguns agiotas. E pegou empréstimo com banco também", detalhou.