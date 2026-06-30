Enfermeira Raquel Maria de Oliveira Negrão e o tenente Danilo Lopes Negrão estiveram juntos por uma década (Reprodução/Arquivo Pessoal Raquel Maria de Oliveira Negrão)\nA viúva do tenente da Polícia Militar de Goiás revelou que o marido acumulou R$ 1 milhão em dívidas de apostas antes de morrer em decorrência de uma depressão. Segundo a enfermeira Raquel Maria de Oliveira Negrão, o oficial, Danilo Lopes Negrão, de 21 anos, mantinha em sigilo uma rede de empréstimos iniciada na Copa de 2022, que acabou por comprometer sua saúde mental e o patrimônio da família.\nAo POPULAR, a enfermeira contou que só descobriu a dimensão do histórico de endividamento do marido após a sua morte. De acordo com ela, o ciclo de apostas e empréstimos incluía conhecidos, bancos e agiotas.\nNós não tínhamos noção do valor da dívida antes da morte dele. Só depois do falecimento é que pessoas vieram me cobrar e também vi umas anotações dele no computador".