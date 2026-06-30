-enfermeira_bets_marido (1.3426627)\nA enfermeira Raquel Maria, viúva do tenente da Polícia Militar de Goiás Danilo Lopes Negrão, de 41 anos, usou as redes sociais para fazer um alerta sobre o vício em bets (apostas esportivas). Na legenda de uma foto com o marido, que enfrentou uma grave depressão e morreu após acumular dívidas com os jogos, ela escreveu "diga não às bets" e afirmou não se tratar só de um joguinho porque várias vidas estão sendo destruídas.\nNão é só um joguinho! Várias vidas estão sendo destruídas por causa desse jogo. A vida da minha família foi destruída, não deixe isso acontecer com a sua também”, ressaltou.\nBloqueio em sistema deixa pacientes sem acesso a resultados de exames em Palmas\nAcidente entre caminhonete e carro deixa um morto e feridos em rodovia no Tocantins\nPolicial que morreu após vício em bets começou a apostar na última Copa e fez dívida de quase R$ 1 milhão, diz viúva