O líder religioso Fábio Coelho Leite, de 38 anos, foi indiciado por 19 crimes em uma investigação que aponta ele como suspeito de usar a religião para cometer crimes contra frequentadores em Palmas. Cerca de 20 pessoas,entre homens e mulheres, chegaram a fazer denúncias para a polícia.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Vítimas relatam abusos de líder religioso em Palmas\nA polícia concluiu sete inquéritos e, entre os indiciamentos atribuídos, seis são por violência psicológica contra a mulher, três por ameaça e dois por injúria. Os demais crimes incluem importunação sexual, violação de domicílio, indução ao consumo de drogas ilícitas, lesão corporal, perseguição, injúria real e discriminação por identidade de gênero.\nFábio se apresentava como líder universalista e atendia na Casa de Acolhida na quadra 409 Norte. Segundo a Polícia Civil, ele usava a religião para conquistar a confiança das pessoas e, a partir disso, controlava as vítimas.