-Fogo em caminhões na BR-153 (1.3431907)\nOs dois mortos no acidente entre duas carretas na BR-153, em Colinas do Tocantins, no noroeste do estado, foram identificados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as vítimas são Rubens Sabatine, de 71 anos, e Romildo Colombo, de 77 anos.\nO acidente aconteceu na manhã do dia 11 de julho. Com o impacto, as duas carretas pegaram fogo e a BR-153 permaneceu totalmente interditada nos dois sentidos até o fim da tarde. As duas vítimas morreram carbonizadas.\nOs dois eram de outros estados e os corpos foram liberados para os parentes. Rubens Sabatine era paranaense e foi sepultado em Maringá (PR), enquanto Romildo Colombo, que era natural do Rio Grande do Sul, foi sepultado em Arroio do Meio (RS).\nAcidente entre carretas causou a morte dos motoristas em Colinas do Tocantins (Divulgação/PRF)