O lançamento da minissérie Emergência Radioativa, da Netflix, que retrata o acidente radiológico com o césio 137 em Goiânia, em 1987, e os esforços para conter a tragédia, fez com que o tema voltasse a repercutir. Entretanto, Odesson Alves Ferreira, de 71 anos, irmão dos donos dos ferros-velhos envolvidos no acidente, tece críticas à produção e afirma que ela não condiz com a realidade, além de manchar a memória dos irmãos. Ao JORNAL, Odesson revelou que pretende judicializar a questão.\nA minissérie Emergência Radioativa estreou no dia 18 de março. Produzida pela Gullane, a obra é inspirada no acidente real com o césio 137 na capital goiana, a maior tragédia já vivida pela cidade, que vitimou diretamente quatro pessoas e deixou inúmeros impactos ao longo dos anos.\nNa trama, Johnny Massaro dá vida ao protagonista Márcio, personagem inspirado no físico nuclear Walter Mendes Ferreira, que foi o primeiro cientista a perceber a gravidade da situação. Por outro lado, o dono do ferro-velho, Evenildo (Bukassa Kabengele), retratado na produção audiovisual como uma figura controversa, traz elementos da história de Devair Alves Ferreira, irmão de Odesson. Devair foi quem comprou a fonte radioativa e distribuiu fragmentos entre amigos e familiares.