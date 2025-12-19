Lucas Batista de Alencar Cirqueira Costa, de 31 anos, era servidor comissionado do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev) e atuava na função de gerência de concessão de benefícios. Ele foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (19) dentro do carro que entrou no Lago de Palmas após avançar por um píer da Praia da Graciosa.\nSegundo o Portal da Transparência, ele estava no cargo há pouco mais de um mês. Nas redes sociais, o Igeprev publicou uma nota de pesar lamentando a morte do servidor.\nNeste momento de dor imensurável, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando que encontrem consolo, força e amparo para atravessar esta perda irreparável. Que as lembranças carregadas de amor e afeto deixadas por Lucas sejam um alento em meio à saudade".\nA Polícia Militar foi chamada e, quando a equipe chegou ao local, os bombeiros atuavam para a retirada do corpo. O acidente aconteceu no píer II da praia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.