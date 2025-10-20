Um idoso de 61 anos morreu e outra ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo dois carros. A batida aconteceu na noite deste domingo (19) em um trecho da BR-153, em Xambioá, região norte do estado.\nVeja no Bom dia Tocantins: Homem morre após batida entre veículos na BR-153, em Xambioá\nA vítima foi identificada como Raimundo José Gomes Almeida, segundo a Secretária da Segurança Publica (SSP). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.\nOs bombeiros informaram que foram chamados por volta das 21h58. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o corpo de Raimundo José preso às ferragens e sem sinais vitais.\nA outra vítima havia sido levada ao hospital municipal da cidade por pessoas que passavam pela região. O nome dela não foi divulgado, por isso, o JTo não conseguiu confirmar o estado de saúde.