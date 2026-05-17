Uma vistoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCETO) encontrou graves irregularidades no Hospital Municipal de Pequeno Porte de Natividade, na região sudeste do Tocantins. Segundo o órgão, a unidade realizava cirurgias eletivas sem a presença de um gerador de energia elétrica.\nA ausência de um sistema de alimentação de emergência é considerada um risco crítico para pacientes e equipes médicas em casos de interrupção no fornecimento de eletricidade. A área técnica do Tribunal recomendou a suspensão imediata dos procedimentos cirúrgicos até que a situação seja regularizada.\nO TEC deu um prazo de cinco dias para que a Prefeitura de Natividade e a gestão municipal de saúde apresentem um plano de ação detalhado para corrigir as irregularidades identificadas. A decisão ocorreu após uma vistoria do projeto "TCE de Olho", realizada nos dias 5 e 6 de maio.