A Polícia Civil do Tocantins concluiu o inquérito sobre o assassinato dos pastores Dorvalino das Dores da Silva, de 63 anos, e Francilene de Souza Reis e Silva, de 42 anos. Seis pessoas foram indiciadas pelo crime, ocorrido em junho de 2025, no assentamento Pericatu, zona rural de Pium. Segundo a investigação da 57ª Delegacia de Polícia, a execução foi motivada por vingança e minuciosamente planejada.\nA principal articuladora do crime é Janete Araujo Mesquita., ex-nora das vítimas. De acordo com a polícia, ela não aceitava o fim do relacionamento com o filho do casal e estruturou a ação para fazer o ex-companheiro "sentir a mesma dor", referindo-se aos pais dele como seu "bem mais precioso".\nAs investigações revelaram que Janete viajou de Santa Catarina para o Tocantins para realizar o reconhecimento do local do crime e providenciar a logística, incluindo a arma e o pagamento dos envolvidos. Para despistar a polícia, ela criou perfis falsos em redes sociais para simular ameaças vindas de pessoas inexistentes e viajou para outro estado no dia do crime para tentar criar um álibi.