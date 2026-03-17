A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve a dispensa por justa causa de um vigilante de Santa Helena de Goiás que apresentou atestado médico para se afastar do trabalho e, durante o período de repouso, publicou nas redes sociais fotos participando de um churrasco.\nDe acordo com o processo, o vigilante apresentou um atestado médico em um sábado, com recomendação de dois dias de repouso. No dia seguinte, no entanto, publicou nas redes sociais imagens em um churrasco na casa do sogro, com fotos de bebidas e churrasqueiras.\nEm uma das postagens, ele escreveu a frase “Domingão mais ou menos na casa do sogrão”.\nO JORNAL não conseguiu contato com a defesa do vigilante até a última atualização dessa reportagem. As publicações foram utilizadas pela empresa para justificar a demissão por mau procedimento, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).