Um vigilante de 35 anos, identificado como Dhemis Augusto Santos, morreu após ser baleado dentro de um shopping localizado na quadra 203 Sul, em Palmas. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu depois de uma discussão sobre estacionamento irregular.\nDe acordo com relatos, o vigilante orientou o motorista de um veículo de luxo de luxo para retirar o veículo de um local proibido, na noite deste sábado (29). Após a orientação, o condutor sacou uma arma e atirou contra a vítima, atingindo a região abdominal.\nDhemis foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos.\nAcidente na BR-153 deixa dois mortos e um ferido\nVeja quem é o empresário morto a tiros em Darcinópolis; Dois foram presos pela PM\nApós o disparo, o suspeito fugiu. Durante as buscas, equipes da Polícia Militar e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram o endereço do homem e encontraram o veículo usado na fuga na garagem da casa, porém o suspeito não estava no local.