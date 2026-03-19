Fotos de churrasco com som automotivo foram usadas como prova em processo que manteve demissão por justa causa (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm vigilante demitido por justa causa após participar de um churrasco enquanto estava de atestado médico publicou nas redes sociais imagens com som automotivo e frases como “Dia de curtir na casa do sogrão”, segundo decisão da Justiça do Trabalho. O caso ocorreu em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado.\nDe acordo com o processo, o trabalhador apresentou atestado médico com recomendação de dois dias de repouso, mas, no dia seguinte, compartilhou fotos em um evento na casa do sogro. As imagens mostram ambiente de confraternização, com bebidas e carro com som automotivo, além de publicações com frases relacionadas ao momento de lazer.\nQuebra de confiança