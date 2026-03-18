Uma mulher morreu e outras 113 pessoas deram entrada em unidades de saúde após comerem em uma pizzaria na cidade de Pombal, na Paraíba. A Vigilância Sanitária Estadual afirmou que o estabelecimento tinha "pragas".\nMulher morreu nesta terça-feira (17) por suspeita de intoxicação alimentar após comer na pizzaria. A vítima, identificada como a servidora pública Rayssa Maritein Bezerra, de 44 anos, deu entrada no Hospital Regional de Pombal na segunda-feira (16) após começar a passar mal no domingo com diarreia, vômitos intensos e dor abdominal.\nHospital disse ao UOL que a paciente apresentou "rápida evolução clínica". Ela foi atendida pela equipe médica e encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo, com "sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave".\nAo longo da internação, a paciente teve agravamento do quadro clínico. "Apesar de todas as medidas assistenciais adotadas pela equipe, a paciente evoluiu a óbito na manhã do dia 17 de março, às 8h59", informou a unidade de saúde.