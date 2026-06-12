-Vídeo mostra momento em que vigilante é baleado por dono de carro de luxo (1.3343976)\nA denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO) contra o empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, detalha momentos de violência prévia ao assassinato do vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos. O documento revela que o acusado desferiu coronhadas contra a vítima antes de efetuar o disparo no abdômen, em um shopping de Palmas, após uma discussão por vaga de estacionamento (veja vídeo acima).\nOs promotores sustentam que o réu agiu com crueldade e de forma repentina ("de inopino"), o que impediu qualquer tentativa de defesa do trabalhador. A acusação tipifica o crime como homicídio quadruplamente qualificado, citando motivo fútil, perigo comum (pela presença de público no local), recurso que dificultou a defesa e o uso de arma de fogo de uso restrito. Além disso, o MPTO requer o pagamento de R$ 100 mil como indenização mínima para a família de Dhemis.