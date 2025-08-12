O vigia de uma casa de apoio que atende parentes de pacientes internados no Hospital Regional de Augustinópolis, no Bico do Papagaio, foi preso por importunação sexual nesta segunda-feira (11). Ele teria tentado abraçar e beijar à força uma mulher que acompanhava um familiar atendido pela unidade.\nO crime foi registrado no dia 5 de agosto deste ano e, segundo a Polícia Civil, o homem atuava na casa de apoio no período noturno. Além de tentar manter o contato físico à força, o homem também tentou outros atos de cunho sexual sem consentimento da vítima.\nO nome do homem não foi divulgado e por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele. A prisão ocorreu em ação da Operação Shamar, que visa a proteção das mulheres em situação de violência doméstica.\nA Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Augustinópolis investigou o caso e segundo a delegada Daniela Caldas, a mulher que sofreu a importunação estava em um contexto de fragilidade emocional, pelo fato de estar acompanhando um parente internado.