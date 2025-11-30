Um vigia de 35 anos, identificado como Dhemis Augusto Santos, morreu após ser baleado dentro de um shopping localizado na quadra 203 Sul, em Palmas. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu depois de uma discussão sobre estacionamento irregular.\nDe acordo com relatos, o vigia orientou o motorista de um veículo de luxo de luxo para retirar o veículo de um local proibido, na noite deste sábado (29). Após a orientação, o condutor sacou uma arma e atirou contra a vítima, atingindo a região abdominal.\nDhemis foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos.\nDhemis era funcionário de uma empresa terceirizada. A polícia chegou a divulgar que ele era um vigia, mas a empresa informou que, na verdade, ele tinha o cargo de vigia.