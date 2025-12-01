Vigia de shopping foi assassinado por motorista, em Palmas (Arquivo Pessoal)\nO vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, assassinado a tiros enquanto trabalhava em um shopping, estava em Palmas havia um ano. Ele morava na Bahia, mas veio para o Tocantins em busca de emprego. O chefe da empresa onde a vítima trabalhava, Edmilson dos Santos, contou que o vigia estava se estabilizando financeiramente e buscava construir uma família.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Vigia assassinado veio à Palmas em busca de oportunidades 'não tinha maldade', diz irmão\nHá um ano ele me procurou, chegou aqui em Palmas à procura de oportunidade de trabalho. Porque ele me falou que na cidade dele não tinha muita oportunidade de trabalho. Aqui eu consegui uma vaga de vigia para ele, no local onde ele foi alvejado. Hoje ele estava preparado para ser feliz, já estava procurando um amor para casar e construir uma família", contou o chefe em entrevista à TV Anhanguera.