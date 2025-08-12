Empresário José Paulo Couto foi assassinado em Araguaína (Reprodução/TV Anhanguera)\nCâmeras de segurança mostram o momento em que o carro do empresário José Paulo Couto, de 75 anos, chegou à casa de Rejane Mendes, de 45 anos. As imagens foram gravadas um dia antes do corpo dele ter sido encontrado embaixo de uma ponte, em Araguaína. A mulher foi presa e é considerada pela Polícia Civil como a principal suspeita do crime.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição – TO: Principal suspeita por morte de empresário vira ré em processo; saiba mais\nO corpo de José Paulo foi encontrado no dia 10 de julho, embaixo de uma ponte na Avenida Frimar, após uma denúncia anônima. O corpo dele estava amarrado e enrolado em panos. No dia, a polícia também localizou o carro da vítima, que foi abandonado em um terreno baldio.\nRejane Mendes, com quem o idoso tinha um relacionamento, foi denunciada pela promotoria e virou ré por homicídio qualificado nesta segunda-feira (11). Ela está presa desde o dia 12 de julho e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Em seu primeiro depoimento à polícia, ela confessou o crime.