-Raio em Araguaína (1.3368425)\nUm vídeo gravado na noite de quinta-feira (29) mostra o momento em que um raio atingiu a rede elétrica de uma casa na Rua 3, no Setor Coimbra, em Araguaína, região norte do Tocantins. O registro, compartilhado nas redes sociais, impressionou internautas.\nO estudante de enfermagem Herik Alves, de 20 anos, retornava da academia quando o raio caiu próximo dele atingindo a caixa de energia da casa do vizinho. Segundo ele, estava a cerca de 20 metros do local onde ocorreu a descarga elétrica.\nEm entrevista ao Jornal do Tocantins, Herik contou que viveu um momento de desespero e considerou o episódio um livramento.\n“Resolvi ir para casa quando a chuva parou um pouco. Quando cheguei perto, vi apenas o clarão. Ao olhar para o lado, percebi a casa pegando fogo. Foi um livramento. Só escutava os gritos dos vizinhos pedindo para eu sair de perto”, relatou o estudante.