-Momento da execução em Dianópolis (1.3417000)\nImagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Rafela Carvalho Nunes, de 21 anos, é morta a tiros em Dianópolis, no sudeste do Tocantins. A jovem estava na garupa de uma moto com o namorado. Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido e levado ao hospital.\nEm nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o homem de 23 anos atingido pelos disparos recebeu atendimento médico e permanece internado sob os cuidados de uma equipe multiprofissional. A pasta acrescentou que não pode divulgar informações do prontuário sem autorização do familiar responsável, conforme normas do Conselho Federal de Medicina (CFM).\nDinâmica do crime\nO crime aconteceu na noite de sábado (30). Nas imagens, o casal aparece seguindo de moto quando é interceptado por ocupantes de um Toyota Corolla branco, que efetuam vários disparos de arma de fogo (Veja vídeo acima).