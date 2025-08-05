-Ataque de onça é frustrado após família tentar salvar bezerro (1.3296389)\nUma onça que rondava uma fazenda localizada perto de Araguaçu, na região sul do estado, foi flagrada no momento exato em que tentava se alimentar de um bezerro. Quem conseguiu ver a ação da grande predadora foi Emanuela Gomes do Nascimento, que trabalha na fazenda.\nEmanuela, o marido e a sogra estavam passando de carro por uma estrada da região, saindo para viajar, quando viram o vulto na escuridão, na madrugada de sexta-feira (1º).\n"De repente, eu olhei para o lado, aí eu vi um bezerro e um outro animal em pé. Na minha cabeça eu achei que eram dois bezerros. Aí, de repente, veio na minha cabeça, eu falei, olha a onça tá tacando um bezerro ali, do nada", contou.\nLogo depois, o marido de Emanuela deu ré no carro para ver os animais e ela começou a gravar com o celular. Os três ocupantes do carro viram a onça abraçando e mordendo o focinho do bezerro, tentando derrubá-lo.