-VIDEO-MOTORISTA-APP (1.3450361)\nO motorista de aplicativo Carlos Coutinho viralizou nas redes sociais após registrar o momento em que foi surpreendido por policiais militares durante uma corrida na madrugada. A gravação, que já ultrapassou 2 milhões de visualizações, faz parte dos registros do dia a dia que o profissional costuma filmar e compartilhar na internet.\nPublicado no último sábado (22), o vídeo mostra a tensão de Carlos durante a abordagem. Na legenda, ele entrou no clima e brincou: “Passou nem uma agulha, abordagem Polícia Militar”. A situação divertiu os internautas, que encheram a publicação de comentários bem-humorados sobre o susto.\n“Pela reação, você estava no erro ou estava devendo”, comentou um seguidor. Outro brincou com a situação após o momento de tensão: “Carro está quitado, dá nada”.