-Retirada de caminhão do rio (1.3326370)\nA carreta que carregava ácido sulfúrico e caiu com o colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre o Tocantins e o Maranhão foi retirada da água nesta segunda-feira (20), quase dez meses após o acidente. Cinco veículos ainda estão submersos no Rio Tocantins.\nO vão central da ponte, que ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) pela BR-226, caiu no dia 22 de dezembro de 2024, deixando 14 mortos, três desaparecidos e um ferido. Carretas, caminhonetes, carros de passeio e motos foram parar no fundo do rio com escombros.\nNa manhã desta segunda-feira, equipamentos utilizados para a retirada dos veículos conseguiram içar os eixos que transportavam o tanque com o material (assista acima). A reflutuação do veículo aconteceu ainda no sábado (18), segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit).