-Vídeo - Menina anda na fazenda (1.3423381)\nUm vídeo divulgado pela Polícia Civil (PC) mostra que a pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha, encontrada morta em uma fazenda de Doverlândia, tinha o costume de andar pelo local. As imagens foram gravadas recentemente, segundo o delegado do caso, Ramon Queiroz (assista acima). O corpo da criança foi localizado nesta quarta-feira (17), dia em que completaria 2 anos, sendo que a tragédia gerou forte comoção.\nVocês vão perceber no vídeo registrado pelo pai que era uma criança que tinha facilidade para andar nesse tipo de lugar, ela foi criada ali nesse habitat. O pai ensinou ela justamente a caminhar com mais facilidade se tratando de área de pasto. Então esse registro serve para corroborar a possibilidade dessa criança caminhar essa distância, vocês vão ver no vídeo que ela chega até a correr", explicou o investigador.